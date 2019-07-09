Beşiktaş, Hannover 96 forması giyen Walace'ı transfer etmek istiyor!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, henüz resmi imzaları atmasa da birçok oyuncuyla görüşürken, transfer çalışmaları kapsamında bir iddia da Almanya'dan geldi.

2. LİGDE OYNAMAK İSTEMİYOR

Bild'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Hannover 96'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Walace Souza Silva ile ilgileniyor. Alman ekibinin bu sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olması sebebiyle milli takım havuzundan çıkmak istemeyen Brezilyalı oyuncu, İkinci Lig'de forma giymek istemiyor.

ALAVES VE DİNAMO MOSKOVA DA İSTİYOR

Hamburg'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hannover'e transfer olan 24 yaşındaki oyuncuyu Alman ekibinin 8 milyon euroya gönderebileceği yazıldı. Walace ile ilgilenen kulüpler arasında Deportivo Alaves ve Dinamo Moskova da yer alıyor.

(Yeni Şafak)