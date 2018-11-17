Beşiktaş Hazırlık Maçında İstanbulspor'u 2-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli takım arasında Beşiktaş
, İstanbulspor
ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip rakibini 2-1 mağlup etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor ile hazırlık mücadelesi oynayan Beşiktaş sahaya Karius, Dorukhan, Necip, Oğuzhan Aydoğan
, Caner, Love, Quaresma
, Mustafa Pektemek
, Fatih
, Kartal
, Yusuf ilk 11'i ile yer aldı. Mücadelenin 15'inci dakikasında İstanbulspor'un oyuncusu Barış Örücü'nün attığı golle geriye düşen Beşiktaş, 18'inci dakikada Mustafa Pektemek'in attığı gol ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının 85'inci dakikasında Portekizli oyuncu Quaresma firikikten topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirirken maç da bu sonuçla sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maçtan görüntüler
İstanbulspor,Beşiktaş
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:13