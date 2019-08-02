Beşiktaş hazırlık maçında mağlup

Burak Yılmaz ilk kez sahada

Kamptaki yönetici sayısı arttı

Alpay Çelebi için Kayserispor ile görüşmeler sürüyor

Medel de sakatlandı

Şenol Güneş karşılaşmayı takip etti

ALİ DANAŞ/ GRÖDİG, - Beşiktaş, Avusturya kampındaki 3 hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya geldi. Grödig Stadyumu'nda oynanan mücadele Udinese'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 47'nci dakikada Lasagna ve 53'üncü dakikada Pussetto kaydetti.

Teknik direktör Abdullah Avcı sakat futbolcuların çoğalmasından dolayı Udinese karşısında orta sahada zorunlu değişiklikler yaptı. Ljajic ve Dorukhan'ın yerine Medel ve Muhayer'i koyan Avcı idmanlarda iyi gördüğü Burak Yılmaz'ı da 11'de sahaya sürdü. Takımın birinci kaptanı olarak pazubandı da takan Burak'ın oldukça istekli olduğu görüldü.

Beşiktaş, Udinese karşısına Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Medel, Muhayer, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Quaresma ve Burak 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki takımda duran toplarla etkili olmaya çalıştı. İki takımın atakları sonuç vermeyince mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Udinese öne geçti. Jajalo'nun pasında topla buluşan Lasagna, Vida'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

İlk golden 6 dakika sonra İtalyan ekibi farkı 2'ye yükseltti. Vida'nın kısa pasında araya giren Lasagna, ceza sahasına giren Pussetto'yu gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş hazırlık maçında Udinese'ye 2-0 mağlup oldu.

KAMPTAKİ YÖNETİCİ SAYISI ARTTI

Beşiktaş'ın Avusturya kampına 3 yönetici daha katıldı. İkinci başkan Serdal Adalı, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve yönetici Melih Aydoğdu, bu sabah Avusturya'ya gelerek Udinese maçını seyretti. Siyah-beyazlı yöneticiler Beşiktaş maçını seyretmeye gelen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile de maç öncesi sohbet etti.

ALPAY ÇELEBİ İÇİN KAYSERİSPOR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Transfer çalışmalarına da devam eden Beşiktaş'ta Kayserispor'a kiralanması gündemde olan Alpay Çelebi için de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'Eğer gittiği yerde oynamayacaksa bizimle kalsın' dediği Alpay için Beşiktaş yönetiminin, Kayserispor'dan sözleşmeye az 20 maçta oynatma sözü almak istediği gelen bilgiler arasında.

MEDEL DE SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Avusturya kampında sakatlıkların fazla olması dikkat çekiyor. Hazırlık maçlarında sakatlanan Roco, Dorukhan ve Ljajic'e Udinese karşılaşmasında Gary Medel de eklendi.

İstanbul'da yapılan ilk dönem kampında yer almayan Medel, Avusturya'da takıma dahil olmuştu. Udinese karşılaşmasının 31'inci dakikasında kasığından sakatlanan Şilili orta saha yerini genç futbolcu Erdem Seçgin'e bıraktı.

ŞENOL GÜNEŞ KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Hazırlıklarını yurt dışında sürdüren Türk ekiplerini yakın takibe alan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Udinese ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi de takip etti.

Gün içersinde Aytemiz Alanyaspor'un Schalke 04 ile oynadığı maçı takip eden Güneş, Alman ekibinin Villarreal ile oynadığı 2'nci hazırlık maçında da tribündeki yerini aldı. Güneş, siyah-beyazlı ekibin Udinese ile oynadığı maçın ilk yarısının son 5 dakikasına yetişebildi. Tecrübeli teknik adam mücadelenin devre arasında da Beşiktaş 2'nci Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş A Takım Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, yönetici Melih Aydoğdu ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile de sohbet etti.

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Şenol Güneş'in yöneticilerle sohbet etmesi