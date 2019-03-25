25 Mart 2019, 10:37
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Beşiktaş'ı Guti Çalıştırırsa Yardımcısı İlhan Mansız Olacak İddiası

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek sezon takımı Guti çalıştırırsa yardımcısının İlhan Mansız olacağı belirtiliyor.

Beşiktaş'ta sezon sonu itibarıyla Şenol Güneş dönemi bitmiş olacak. Siyah-beyazlı yönetim Şenol Güneş'ten sonra kimin geleceğini konusunda ilk kararını verdi. Takımı Guti'ye emanet etmeyi düşünen Beşiktaş'ta İspanyol hocanın yardımcısının kim olacağı sorusunun cevabı merak ediliyor.

Bazı iddialara göre Real Madrid'in alt yapısında beraber çalıştığı iki ismi getirecek. Bir başka iddia ise Güneş'in, "Niye gitti? Olanla olmayanı karıştırmayın" diye sorduğu İlhan Mansız'ın geri döneceği oldu. Mansız'ın, gelecek sezon 2. adam olacak Guti'nin yanında görev alacağı konuşuluyor.

Hatırlanacağı gibi İlhan Mansız'ın yöneticilerle yaptığı tartışma sonrası Beşiktaş'tan ayrıldığı gündeme gelmiş ancak; ayrılık sebebi olarak sağlık sorunları gösterilmişti.

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Şenol Güneş, İlhan Mansız, Guti Hernández, Beşiktaş, Spor



YORUMLAR (7)
AWENTADOR: Bana sadaka mı veriyorsunuz diye tartışma çıkarıp bağırıp çağırıp idarecilere posta koyan İlhan Mansız bu kulübün kapısından içeri tekrar girebilecek yani !
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ASABİ: OSMANLIYI BATIRAN LALE DEVRİYLE AYNI DÖNEMİ YAŞIYORUZ ÜRETİM YOK DENECEK KADAR AZ İSTANBULDAYSANIZ YAKINDA HER SENE OLDUĞU GİBİ YOL KENARLARINA İSRAF VE MASRAFLA ÇEŞİT ÇEŞİT EKİLEN LALELERİ GÖRECEKSİNİZ GENÇLERİMİZ İŞSİZ AYLAK AYLAK GEZERKEN YÖNETİCİLER ÜLKENİN GELİRLERİNİ SANAYİYE FABRİKALARA ÜRETİME YÖNELTECEĞİNE BETONA RANTA YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKİYOR
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BATEFİMBİ GONİSS: batefinni gonis gelsin hoca olsun
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BUZZY: Chelsea maçında ikisi de düdükten sonra topa vurmaktan 45 dakikada 2 sarı karttan oyundan atılan ilhan mansızla ilgili başka bişey hatırlamam
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NZJZN: Farketmez ilk Dort garanti
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