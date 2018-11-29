29 Kasım 2018, 08:32
»»

Sarpsborg Teknik Direktörü Meydan Okudu: Beşiktaş'ı Yeneceğiz

Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, "İstanbul'da 3-1 yenildiğimiz Beşiktaş'tan rövanşı alacağız." dedi.

Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, İstanbul'da 3-1 yenildikleri Beşiktaş'tan rövanşı alacaklarını iddia etti. Soğuk ve yağışlı havanın yarın akşam oynanacak karşılaşmada kendileri için çok önemli bir avantaj olacağına vurgu yapan Bakke, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için kazanmak istediklerini dile getirdi.

SARPSBORG HOCASI: EVİMİZDE KAZANACAĞIZ

Zorlu müsabaka öncesi Milliyet'e özel açıklamalar yapan 49 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın orta saha ve kanatları kullanarak ceza sahasında çok adamla gol arayacağını bildiklerini söyledi. Siyah-beyazlı takımın hücum etkinliğini azaltacak çalışmalar üzerinde durduklarını kaydeden Sarpsborg'un teknik patronu, kendi sahalarında kazanan taraf olacaklarını savundu.

MALMÖ HOCASI: BEŞİKTAŞ'I YENMEK ZOR

Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler ise grubun her şeye açık olduğunu kaydederken Kartal'ı rakip sahada yenmenin hiç kolay olmadığını sözlerine ekledi.

Avrupa,İstanbul,Beşiktaş

YORUMLAR (6)
DÜRBÜNLÜ: arap seviciler ellerinden kan damladını görmez hep kendini avuturmuş cennete direk gidicez diye cehennemlerini görmezden gelerek bunlarda aynı
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
NAZMİ AKPINAR: 5 TAŞ BAŞKASINA BENZEMEZ NORVEÇ TAKIMINI RAHAT YENER.
Yayından Kaldır
3 7
Cevap yaz
NAZMİ AKPINAR: SARPSBORG 5 TAŞI HAYATTA YENEMEZ ISTANBULDAN DERS ALMADILARMI
Yayından Kaldır
2 5
Cevap yaz
GAME002: bencede yenecekler 8taş çıkamayacak gruptan sarpsborg destekçiniz koçum
Yayından Kaldır
2 6
Cevap yaz
ADALI: ...meydan okumasına gerek yok zaten gelen yeniyor giden yeniyor oda buyursun bizde alışkanlık yaptı.....
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz