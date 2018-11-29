Sarpsborg Teknik Direktörü Meydan Okudu: Beşiktaş'ı Yeneceğiz

Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, İstanbul'da 3-1 yenildikleri Beşiktaş'tan rövanşı alacaklarını iddia etti. Soğuk ve yağışlı havanın yarın akşam oynanacak karşılaşmada kendileri için çok önemli bir avantaj olacağına vurgu yapan Bakke, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için kazanmak istediklerini dile getirdi.

SARPSBORG HOCASI: EVİMİZDE KAZANACAĞIZ

Zorlu müsabaka öncesi Milliyet'e özel açıklamalar yapan 49 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın orta saha ve kanatları kullanarak ceza sahasında çok adamla gol arayacağını bildiklerini söyledi. Siyah-beyazlı takımın hücum etkinliğini azaltacak çalışmalar üzerinde durduklarını kaydeden Sarpsborg'un teknik patronu, kendi sahalarında kazanan taraf olacaklarını savundu.

MALMÖ HOCASI: BEŞİKTAŞ'I YENMEK ZOR

Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler ise grubun her şeye açık olduğunu kaydederken Kartal'ı rakip sahada yenmenin hiç kolay olmadığını sözlerine ekledi.