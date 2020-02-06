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Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Beşiktaş, IFAB'tan olaya ilişkin tavsiye görüşü istedi.

06.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:47

, Uluslararası Birliği Kurulu'ndan (IFAB) olaya ilişkin tavsiye görüşü talep etti

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından, IFAB'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"BEŞİKTAŞ KURBAN EDİLDİ"

Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.

Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu.

Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi

Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (6)
ARİF:Kural neyi gerektiriyorsa hayılı olsun
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VT:soykırım yapıldı deyin hemen ilgilenirler.
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GFB:Ağlamasınlar Fenerbahçeyi katlattikleri zaman neredelerdi. Olumlu yönde bir karar çıkarsa yıkarız tff binasını
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MEMOLİ:korkuttun yahu neyi yıkıyorsun burası dağ başı mı
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BEN:HEPSİNİ EZELİM
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12345:ne ağladınız be. BBC kanalına çıkıp katlediliyoruz dersiniz yakında
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