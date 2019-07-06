06.07.2019 10:12
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Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'dan transfer müjdesi

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, "Camiamız rahat olsun. Gidecek ve gelecek isimler konusunda çalışmalarımız sürüyor. Pazartesi gününden itibaren her şey olabilir." dedi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamayla siyah-beyazlılara müjdeyi verdi. Adalı, "Gidecek ve gelecek isimler konusunda çalışmalarımız sürüyor. Buna göre takviyeler de yapacağız. Pazartesiden itibaren her şey olabilir. Aceleye getirip hata yapmak ya da oyuncuya değerinden daha fazlasını vermek istemiyoruz" dedi.

"TEK DÜŞÜNCEMİZ ŞAMPİYON OLMAK"

Yeni sezonda hedeflerinin zirve olduğunu söyleyen Adalı, "Camiamız rahat olsun. Şampiyonluğun en güçlü adayı olacak bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Tek düşüncemiz şampiyon olmak. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak inancımız çok yüksek" diye konuştu.

(Fanatik)

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'dan transfer müjdesi

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