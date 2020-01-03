Haberler » Spor » Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Spor

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gelen Beşiktaş, kampın ilk idmanını bu akşam gerçekleştirdi.

03.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:40 Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için 'ya gelen , kampın ilk idmanını bu akşam gerçekleştirdi.

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gelen Beşiktaş, kampın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada, henüz takıma dahil olmayan Karius ve Vida yer almadı. Karius'un bu akşam, Vida'nın da yarın takıma dahil olacağı ifade edildi. Sakatlıkları süren Roco, Douglas ve Burak Yılmaz takımdan ayrı düz koşu yaparken, salonda çalışan Dorukhan Toköz ise daha sonra sahaya çıkarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antrenman öncesinde teknik ekip, futbolcular ve Futbol A Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Emre Kocadağ daha sonra takımın antrenmanını takip etti. Isınma koşularıyla başlayan antrenman daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Dar alanda minyatür kalede pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, soğuma idmanı yaparak antrenmanı tamamladı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek. - ANTALYA

Beşiktaş, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:32   Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti - Spor
19:28   Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti! - Spor
19:28   Beşiktaş'ın devre arası kampı Antalya'da başladı - Spor
19:24   Beşiktaş, Antalya'daki ilk çalışmasını yaptı - Spor
19:19   Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Spor
19:12   İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem maçı durdurdu - Spor
18:52   Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı - Spor
18:39   Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı - Spor
18:01   Lider Sivasspor, Josef de Souza kancayı taktı! - Spor
3.01.2020 20:00:15