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Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, devre arası çalışmalarını, bu akşam Gloria Sports Arena'da yaptığı idmanla sürdürdü.

05.01.2020 20:06 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:06 Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

, devre arası çalışmalarını, bu akşam Gloria Sports Arena'da yaptığı idmanla sürdürdü.

Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nın da izlediği basına kapalı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.



Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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