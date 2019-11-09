Beşiktaş ile Denizlispor 39. randevuda

Beşiktaş
ile Yukatel Denizlispor
, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 38 maçta siyah-beyazlılar 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın toplam 66 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi.
Taraflar ligde en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı, Beşiktaş evinde ve deplasmanda aynı skorla 1-0 galip geldi.
Denizlispor 11 maçtır kazanamıyor
Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 11 maçtır mağlup edemiyor.
Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 8 randevuyu ise kaybetti.
Rekabetteki son 11 maçta Beşiktaş 10 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.
Denizlispor'un deplasmanda tek galibiyeti 1996'da
Beşiktaş, İstanbul
'daki maçlarda Denizlispor'a galibiyet sayısında fark attı.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki 19 maçın 14'ünü kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.
İstanbul'da siyah-beyazlıların 33 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.
Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarısında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla aldı.