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Beşiktaş ile Denizlispor 39. randevuda

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

09.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:12Beşiktaş ile Denizlispor 39. randevuda
ile Yukatel , Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 38 maçta siyah-beyazlılar 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın toplam 66 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi.
Taraflar ligde en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı, Beşiktaş evinde ve deplasmanda aynı skorla 1-0 galip geldi.
Denizlispor 11 maçtır kazanamıyor
Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 11 maçtır mağlup edemiyor.
Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 8 randevuyu ise kaybetti.
Rekabetteki son 11 maçta Beşiktaş 10 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.
Denizlispor'un deplasmanda tek galibiyeti 1996'da
Beşiktaş, 'daki maçlarda Denizlispor'a galibiyet sayısında fark attı.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki 19 maçın 14'ünü kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.
İstanbul'da siyah-beyazlıların 33 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.
Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarısında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla aldı.

Denizlispor, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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