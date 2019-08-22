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Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda

Beşiktaş ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

22.08.2019 09:36 Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda
Beşiktaş ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'daki müsabakada ise gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.
İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25 lig maçında Beşiktaş 15, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 47 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.
Farklı skorlar
Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.
2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.
Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 50 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

İstanbul, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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