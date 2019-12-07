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Beşiktaş ile Kasımpaşa 33. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek.

07.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 08:58Beşiktaş ile Kasımpaşa 33. maça çıkıyor
ile , yarın yapacakları maçla lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 32 maçtan 21'ini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.
Siyah-beyazlıların 68 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle cevap verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. İkinci devre Vodafone Park'taki müsabakadan ise Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı.
Beşiktaş, son dönemde kazanmakta zorlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 8 maçın 5'inde puan kaybetti.
Ligdeki son 8 karşılaşmada taraflar üçer galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.
Kasımpaşa, evindeki son 4 maçı kaybetmedi
Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 4 müsabakada ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1, geçen sezon 4-1 galip geldi, 2017-2018'deki müsabaka ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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