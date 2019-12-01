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Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

01.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:38Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda
ile İstikbal Mobilya , Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 46 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında 'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. İkinci devre Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.
İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 23 lig maçından 18'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.
İstanbul'da Beşiktaş 49, Kayserispor ise 16 gol attı.
En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.
Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.
Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

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Kaynak: AA

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