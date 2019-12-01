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Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın oynayacakları maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.

01.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:00Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda
ile İstikbal Mobilya , yarın oynayacakları maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşılaşacak. Bugüne kadar 7 kez Türkiye Kupası maçında karşılaşan iki ekip, Süper Lig tarihinde ise 46 kez birbirine üstünlük kurmaya çalıştı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 46 müsabakada 9 maç berabere bitti. Siyah-beyazlılar takım ise 26 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 11 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu maçlarda Kayserispor, rakibine 44 gol attı. Beşiktaş ise 72 gol attı.
İstanbul'da oynanan 23 müsabakada Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 kez, Kayserispor ise 2 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı Kartal 2-0 kazanmıştı.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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