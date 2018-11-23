Beşiktaş ile Mke Ankaragücü 99. Randevuda

Beşiktaş
ile MKE Ankaragücü
, Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 98 maçta Beşiktaş 66, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 180 gole, sarı-lacivertliler 65 golle karşılık verdi.
Taraflar ligde en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı. İstanbul
'daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi, Ankara'daki müsabaka golsüz sona erdi.
Beşiktaş, son 20 maçın 16'sını kazandı
Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 20 maçın 16'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.
Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamadı, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti. İki takım arasındaki son maç ise golsüz berabere bitti.
Başkentte de Beşiktaş üstün
İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.
Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 16 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip geldi.
Ankara'da son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, toplamda 74 kez rakibinin filelerini havalandırdı. Evindeki son 3 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 35 golle rakibine karşılık verdi.
Bu arada, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa
'da oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
MKE Ankaragücü, evindeki son 14 maçtan birini kazanabildi
MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi.
Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan
'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Taraflar arasında 2011-2012 sezonunda Ankara'da yapılan son lig maçı ise 0-0 sona erdi.
Ankara,Beşiktaş,MKE Ankaragücü