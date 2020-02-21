Haberler » Güncel » Beşiktaş ile Trabzonspor 130. randevuda - Haber

Beşiktaş ile Trabzonspor 130. randevuda

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 130. kez karşı karşıya gelecek.

21.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:40Beşiktaş ile Trabzonspor 130. randevuda
Süper Lig'in 23. haftasında ile , yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 130. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53-45 üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.
ligde de beşiktaş önde
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı. 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde syah-beyazlıların attığı 132 gole, bordo-mavililer 105 golle karşılık verdi.
Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı 4-1 ev sahibi ekip kazanmıştı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.
FARKLI SKORLAR
Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.
TRABZONSPOR'DA MUHTEMEL 11'DE
Trabzonspor'un karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.
(Gökmen Şahin/İHA)

Vodafone Park, Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 12:08:44