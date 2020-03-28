Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi

Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında ilginç bir çek olayı yaşandı. Siyah-beyazlı takımın çekini tahsil edemeyen yıldız oyuncu, bunu kendisine veren Trabzonspor'dan karşılıksız çıkan çekin tutarını istedi. Bordo-mavili takım ise bu gelişme sonrası olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü.

28.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:10

Beşiktaş , Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında ilginç bir "çek" olayı yaşandı. Siyah-beyazlıların çekini tahsil edemeyen golcü, bunu kendisine veren eski kulübü Karadeniz ekibinden karşılıksız tutarı istedi. Bordo-mavililer ise tahsilat yapabilmek için TFF'nin yolunu tuttu.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı Trabzonspor'dan transfer ederken, 8 milyon 430 bin lira karşılığında çekler kesti. Bordo-mavililer, buradan gelen 1 milyon 500 bin lira tutarındaki çeki de, alacaklarına karşılık Burak Yılmaz'a verdi. Böylece eski golcüsüyle arasındaki alacak-verecek problemi de kağıt üzerinde tamamlanmış oldu. Burak, 450 bin euroluk indirim yapıp, 10 milyon lirayı üç taksitte almayı kabul etmişti.

TRABZONSPOR TFF'YE BAŞVURDU

Burak, Beşiktaş tarafından verilen bu çeki tahsil etmek istediğinde karşılığı olmadığını gördü. Ancak golcü, karşılıksız çek şikayeti yapmak yerine kulübünü korudu, Trabzonspor'un kapısını çaldı. Beşiktaşlı futbolcunun, şu anki kulübü tarafından verilen çekinin karşılıksız çıkmasıyla şaşkına dönen Karadeniz ekibi ise TFF'ye başvurarak olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü.

(Milliyet)

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Etiketler: Burak Yılmaz, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Haberin Videosu :

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Mesut’un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması Spor
Mesut'un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu! Spor
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu!
Falcao, ’Yanımıza dönün’ diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi Spor
Falcao, "Yanımıza dönün" diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi
Beşiktaş’ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor Spor
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe’nin yıldızına talip oldu Spor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı Spor
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı
Terim’in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi Spor
Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Real Madrid, Trabzonspor’un yıldızını gözüne kestirdi! Spor
Real Madrid, Trabzonspor'un yıldızını gözüne kestirdi!

Son Dakika Spor Haberleri

12:45: Juventus, Pogba için takas formulünü devreye sokuyor - Spor 12:39: Altınordu'da Metehan 1'inci Lig'e ısındı - Spor 12:37: Menemenspor formunu evden koruyor - Spor 12:37: Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor. - Spor 12:36: Manisaspor'un gözü TFF'de - Spor 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:46: Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi - Spor 11:44: Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu - Spor 11:22: Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli - Spor 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 10:54: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor - Spor 10:33: Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi - Spor