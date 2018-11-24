Beşiktaş İlk Yarıda 3'ledi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü
, Beşiktaş
'ı Kayseri
'deki Kadir Has Stadı'nda konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİALAR (İLK YARI)
8. dakikada Kubilay'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Kenan'ın gelişine vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı. 12. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic doğduran kaleye vurdu, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
13. dakikada ceza sahasına açılan ortada Karius topu elinden kaçırdı, topu önünde bulan El Kabir
pasını Kubilay'a çıkardı. Kubilay'ın ceza sahası dışından vuruşunda top auta gitti. 17. dakikada sol kanattan Quaresma
'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Vida, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem Mete Kalkavan
pozisyonu ofsayt nedeniyle geçerli saymadı.. 24. dakikada ceza sahası içerisinde Ljajic'in topuyla buluşan Mustafa, topu tekrar Ljajic'e aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1 27. dakikada sağ kanatta çizgiye kadar inen Dorukhan'ın ortasında arka direkte Mustafa, topu filelere gönderdi. 0-2 34. dakikada ceza sahasına atılan topla sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in vuruşunda kaleci Karius topu kornere çeldi. 37. dakikada ceza sahasına açılan ortada topla buluşan El Kabir sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi. 44. dakikada Dorukhan'ın ara pasıyla topla buluşan Güven'in kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3
KÜNYE
Stat: Kadir Has Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel
xx, Esat Sancaktar xx MKE Ankaragücü: Korcan x, Yalçın x, Pinto x, Alihan xx, Erdem x, Faty x, Djedje x, Bifouma x, El Kabir xx, Kenan x, Kubilay x Yedekler: Altay
, Mehmet, Sedat, Mokhtar, Kone, Moulin, Cerci, Putsila, İlhan, Kehinde Teknik Direktör: İsmail Kartal
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan x (Fatih
dk. 40 ?), Vida xx, Medel x, Caner x, Atiba xx, Dorukhan xx, Ljajic xxx, Mustafa xxx, Quaresma xx, Güven xx Yedekler: Tolga, Utku, Medel, Oğuzhan, Vagner Love, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş Goller: Ljajic (dk. 24), Mustafa (dk. 27), Güven (dk. 44) (Beşiktaş)
(Turan Bulut - Coşkun Sağlamdin/İHA)
Kayseri,MKE Ankaragücü,El Kabir,Beşiktaş
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:16