Beşiktaş İlk Yarıda Gol Bulamadı

Beşiktaş
, UEFA Avrupa
Ligi I Grubu son maçında evinde İsveç
ekibi Malmö
ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada Vagner pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Pektemek
'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dahlin'de kaldı. 9. dakikada Adem Ljajic
'in sağ kanattan yerden pasında arka direkte bulunan Necip'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Vagner Love'ın vuruşunda da meşin yuvarlak yine direkten oyun alanına geri geldi. 23. dakikada Soren Rieks'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut üst direğinden üzerinden az farkla çıktı. 30. dakikada Traustason'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Rosenberg'in vuruşu sırasında Vida'ya araya girdi ve topu tehlike bölgeden uzaklaştırdı. 30. dakikada Adem Ljajic'in orta sahadan uzun pasında defans arkasında sarkan Mustafa Pektemek'in ceza sahasına sol taraftan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıı gitti. 36. dakikada Traustason'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Bengtsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışa gitti.
Stat: Vodafone Hakemler: Luca Banti xx, Daniele Doveri xx, Maurizio Mariani xx Beşiktaş: Karius xx, Dorukhan Toköz
xx, Necip xx, Vida xx, Adriano xx, Medel xx, Oğuzhan xx, Adem Ljajic xx, Quaresma
xx, Mustafa Pektemek xx, Vagner Love xx Yedekler: Tolga, Fatih
Aksoy, Erdem Seçgin, Kartal
Yılmaz, Gökhan Töre
, Cyle Töre Teknik Direktör: Şenol Güneş
Malmö: Dahlin xx, Vindheim xx, Nielsen xx, Bengtsson xx, Safari xx, Lewicki xx, Bachirou xx, Rieks xx, Traustason xx, Rosenberg xx, Antonsson xx Yedekler: Viitala, Larsson, Strandberg, Molins, Christiansen, Gall, Brorsson Teknik Direktör: Uwe Rösler
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Mustafa Pektemek,Adem Ljajic,Malmö,Beşiktaş
13 Aralık 2018 Perşembe 22:06