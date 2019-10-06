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Beşiktaş'ın Alanya maçı 11'i belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu.

06.10.2019 16:00Beşiktaş'ın Alanya maçı 11'i belli oldu
Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Siyah-beyazlılarda Dorukhan sağ bekte forma giyecek.
Süper Lig'in 7. haftasında taraftarı önünde lider Alanyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta sahaya çıkacak olan 11 belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen Ruiz ilk 11'e geri dönerken, sağ bekte Dorukhan Toköz forma giyecek. Beşiktaş'ın Alanyaspor mücadelesindeki ilk 11'i şu şekilde:
Karius - Dorukhan, Vida, Ruiz, Caner - Atiba, Oğuzhan, Lens, Ljajic, N'Koudou - Burak Yılmaz.
(Bozhan Memiş/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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