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Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

27.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:26Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

'ın Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'de 24'üncü haftanın açılış maçında yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda mücadelenin kadrosu açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 21 futbolcuyu dahil ettiği kadro şöyle: "Loris Karius, Utku Yuvakuran, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng."



Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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