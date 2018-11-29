Beşiktaş'ın Alman Kalecisi Loris Karius, Son 8 Maçta Kalesini Gole Kapatamadı

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın kalecisi ise performansı ile tartışılmaya devam ediyor. Alman kaleci 13 maçta 19 gol yerken son 8 maçta da kalesini gole kapatamadı. Öte yandan Karius sadece Kayserispor maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

KARİUS'TA İPLER BEŞİKTAŞ'IN ELİNDE

Beşiktaş yönetimi, kaleci Karius için Liverpool ile yaptığı sözleşmede her ayrıntıya dikkat etti. Anlaşmaya göre Alman kalecinin ikinci sezonu yönetimin istemesi halinde devreye girecek. Karius başarılı olursa 8 milyon euroluk opsiyon yürürlüğe sokulacak ve oyuncunun bonservisi siyah-beyazlı kulübe geçecek.

(Ajansspor)