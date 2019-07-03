03.07.2019 11:10
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Beşiktaş'ın anlaştığı Boyd'da ödeme krizi

Beşiktaş'ın Boyd transferinde peşinat krizi yaşandı. Oyuncunun kulübü Guimaraes, 1,5 milyon euroluk bonservisin 500 bin eurosunu hemen isteyince pürüz çıktı.

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı ABD'li Tyler Boyd'un neden imza atamadığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Vitoria Guimaraes, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun imzayı atar atmaz 1,5 milyon euroya el sıkıştıkları bonservis parasının 500 bin eurosunu peşin olarak istedi.

BEŞİKTAŞ BANKAYA BAŞVURDU

Star'da yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı yöneticiler ise 500 bin euroluk dilimi ileri bir tarihte ödemek istediklerini belirtince, Portekiz kulübü bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Beşiktaşlı kurmaylar bankalara başvurdu.

Beşiktaş gerekli krediyi çekip Tyler Boyd'un 500 bin euroluk peşinatını ödediğinde ABD'li oyuncu hemen İstanbul'a gelecek ve Siyah-Beyazlılar'la sözleşme imzalayacak. Kartal, bu transferi 8 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde bitirmek istiyor.

Beşiktaş'ın anlaştığı Boyd'da ödeme krizi

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Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (2)
YUHHHH: 500 bin euro paran yok ne diye transfer yapıyon bitirdin lan fiko kulübü üçüncü lig takımı bile bu parayı bulur yuh olsun sana
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