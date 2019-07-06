Beşiktaş'ın anlaştığı Tyler Boyd kimdir? Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş, Süper Lig yeni sezonu için transfer çalışmalarına devam ediyor. Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra teknik direktör olarak Abdullah Avcı ile anlaşan siyah beyazlılar, Tyler Boyd transferini bitirdi. ABD'li oyuncu için takımı Guimares ile 2,4 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında anlaştı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri sonrasında taraftar Tyler Boyd kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynuyor şeklinde aramalar yapmaya başladılar. Futbolcu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

TYLER BOYD KİMDİR?

Tyler Boyd, 30 Aralık 1994 yılında ABD'nin Tauranga şehrinden doğdu. ABD ve Yeni Zelanda uyruklu 1,80 boyundaki oyuncu, kariyerine Melville United takımı alt yapısında başladı. 2011 yılında ise Waikato FC takımına bedelsiz olarak dahil oldu. Bir sene sonra, 2012 yılında ise Yeni Zelanda ekiplerinden Wellington P. takımına transfer oldu.

Tyler Boyd, 2015 yılının Temmuz ayında ise Portekiz'in köklü kulüplerinden Guimaraes B takımına transfer oldu. 2017'de Tondela takımına kiralık olarak giden Boyd, sezon sonunda takımına geri döndü.

2018 yılında ise Boyd 800 bin Euro karşılığında Vitoria Guimares takımına transfer oldu. Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde kiralık olarak geldi. Sezon sonunda ise Ankaragücü takımından Vit. Guimaraes takımına geri döndü.

Her iki kanattada etkili bir performans sergileyen Tyler Boyd, ayrıca gol atma beceresi nedeniyle zaman zaman forvette de görev yapmaktadır. Süper Lig'de Ankaragücü formasını toplam 14 kez giymiş, 6 gol atmış ve 6 asist yapmıştır.

Tyler Boyd, Yeni Zelanda U20 Milli formasını 9 kez giymiş 1 gol attı. Yeni Zelanda A Takım formasını da 5 kez giymiş ardından Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımında oynamaya karar verdi.