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Beşiktaş'ın Antalya kampı

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

04.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:12 Beşiktaş'ın Antalya kampı
, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasındaki basına açık antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlı ekipte, dün akşam kampa katılan Hırvat futbolcu Domagoj Vida da sabah idmanında yer aldı. İzinli olan Alman file bekçisi Loris Karius'un da bugün kampa katılacağı belirtildi.
Beşiktaş'ta tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışırken, daha sonra sahada koştu. Douglas ise sahadaki koşunun ardından salonda çalıştı.
Soğuk algınlığı geçiren Victor Ruiz, idmanda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, koşu ve açma-germe çalışması ile başladı. Kuvvet ve pas çalışmalarının ardından kondisyon hareketleri ile süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, bu akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Ramil Guliyev de atletizm pistinde
Beşiktaş'ın idmanı sırasında sahanın hemen yanındaki koşu pistinde dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de antrenman yaptı.
Yaklaşık yarım saat pistte çalışan Ramil, daha sonra içeriye geçti.

Loris Karius, Beşiktaş, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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