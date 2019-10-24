Haberler » Spor » Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

Braga'ya sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Öte yandan Beşiktaş, Portekiz takımlarına karşı oynadığı 10. maçında 4. mağlubiyetini aldı.

24.10.2019 23:00

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ise İstanbul'daki maçlarda Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu.

PORTEKİZ TAKIMLARINI EVİNDE YENEMİYOR

Beşiktaş'ın Portekiz takımlarına karşı evindeki şansızlığı sürdü. Bu ülke temsilcilerini 7. kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, rakiplerine 4. kez mağlup oldu. Beşiktaş, Portekiz ekipleriyle evinde üç kez de berabere kaldı. Portekiz takımlarını 3 defa yenen Beşiktaş, bu galibiyetleri de deplasmanda elde etti.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

Beşiktaş, Portekiz, Avrupa, Malmö, Spor

YORUMLAR (5)
OLIMPK:Bence bu yabancı oyuncular fos ismi soyu belli olmayan 30 yaş üstü veteran oyuncularla bu iş olmaz öylede başarı yok böylede en azından genç Türk oyuncuları yetiştirin oynatında lige heyecan gelsin yeni isimler görelim genç isimler her zaman heyecan yaratır benim fikrim saygılar...
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FENEVRASYONLU UYUZZ KUSLAR GS ELESTİRİN:BiR SIFIR REALE YENiLDiK DiYE DALGA GECERSiNiZ HEE
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ES:turkıyede yabancı oyuncular işe yaramıyor çogu kalıtesiz zaten yabancı oyuncular süper lıgde kalıteyı çoşkuyu bıtırdi sayıları 5 olmalı gerısı yerlı olsun
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CANMEN:ENTERNASYONAL SEVIYEDE KAC TÜRK OYUNCU VAR:::HANI SUCU YABANCILARA YIKTIK:::
Yayından Kaldır
0 0
LATİF:Avcı gitmeden beşiktaş düzelmez. Avcı bjk nin başına dert olsun diye getirildi. Çarşı nerde hani önce çarşı bitirildi çarşı bitti bjk bitti.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
00:16 Maçın ardından - Braga Teknik Direktörü Sa Pinto
00:13 Tamer Tuna: "Bulunduğumuz konumun üzerine çıkacağımızı görebiliyoruz"
00:08 Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (1)
00:08 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
00:06 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
00:04 Maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı (2)
23:59 Gerhard Struber: Grup çok enteresan bir hale geldi
25.10.2019 00:36:22