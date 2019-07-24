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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu.

24.07.2019 10:03 Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Avusturya'ya gidecek siyah-beyazlı takımın kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz,
Güven Yalçın, Umut Nayir.
Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

Abdullah Avcı, Avusturya, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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