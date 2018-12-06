Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor Maçı Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş
'ın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor
ile yapacağı karşılaşma için kadrosu belli oldu.
Sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco
, Ryan Babel
, Jeremain Lens ve Caner Erkin
kadroda yer almadı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş
, 19 kişilik kafileye şu oyuncuları dahil etti: Tolga Zengin
, Loris Karius
, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül
, Domagoj Vida
, Fatih
Aksoy, Gary Medel
, Adriano Correia, Atiba Hutchinson
, Necip Uysal
, Oğuzhan Özyakup
, Adem Ljajic
, Dorukhan Toköz
, Ricardo Quaresma
, Gökhan Töre
, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek
, Güven Yalçın.
Güven Yalçın,Aytemiz Alanyaspor,Beşiktaş
06 Aralık 2018 Perşembe 13:43