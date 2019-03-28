28 Mart 2019, 09:23
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Beşiktaş'ın Bir Numaralı Hoca Adayı Abdullah Avcı

Beşiktaş'ta milli takım ile anlaştığı için sezon sonu gidecek olan teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Medipol Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı düşünülüyor. Hatta Fikret Orman'ın Avcı ile görüştüğü, tecrübeli hocanın da "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz, sezon sonu görüşelim" dediği belirtildi.

Beşiktaş, teknik direktör aday listesinin başına lider Medipol Başakşehir'in başarılı hocasını koydu. Yönetim, hem siyah-beyazlı kulüpteki başkanlık seçimi hem de Medipol Başakşehir'in verdiği şampiyonluk yarışı nedeniyle Abdullah Avcı ile masaya oturmak için sezonun bitmesini bekliyor.

Beşiktaş'ta Mayıs'ın sonlarında yapılacak başkanlık seçimi ve ligin bitmesinin ardından yeni teknik direktör de büyük ölçüde netlik kazanacak. Siyah-beyazlı yönetimin aday listesinde Başakşehir'le şampiyonluk kovalayan Abdullah Avcı bir numarada yer alıyor. Avcı için nabız yoklayan Başkan Fikret Orman ve ekibi, tecrübeli hocadan "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz, sezon sonu görüşelim" cevabını almıştı. Bu nedenle Orman'ın, Abdullah Avcı ile masaya oturmak için ligin son haftasını beklediği öğrenildi.

TAYFUN KORKUT'LA GÖRÜŞÜLDÜ İDDİASI

Beşiktaşlı idareciler, 8 haftalık süreçte, yetkileri artırılacak olan Guti Hernandez'i de yakından takip edip, değerlendirme fırsatı bulacak. Bu iki isimden birisi olmaması halinde diğer adaylar değerlendirmeye alınacak. Öte yandan adı siyah-beyazlı takımla anılan Tayfun Korkut'un geçtiğimiz günlerde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret edip, Beşiktaşlı yöneticilerle konuştuğu ileri sürüldü.

Başakşehir, Beşiktaş, Abdullah Avcı, Spor



YORUMLAR (6)
İBO: Uyuzun teki
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12345: Bonservissiz ve ucuz maliyetli kaliteli oyuncu bulan ve kullanan hocanın daha ilk maçtan itibaren başarı bekleyen takımlarda işi zor, Başakşehirde devam seyirci baskısı da yok.
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BOBO10: Abdullah Avcı beşiktaş''a hayırlı olsun
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AAVCI: Başşak mı geciyonuz lan. . . . .
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DOBRAADAM: yeni hoca sergen olacak.
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