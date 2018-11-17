Beşiktaş'ın Borcu 2,5 Milyar Liraya Dayandı

Beşiktaş
Kulübünün borcu 2,5 milyar liraya yaklaştı. Vodafone Park Moda
Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2018 yılı 4. olağan toplantısında okunan denetim kurulu raporunda borç 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 lira olarak gösterildi.
Borcun 1 milyar 784 milyon 788 bin 30 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları
Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 710 milyon 479 bin 657 liralık kısmının ise kulübe ait olduğu kaydedildi.
Siyah-beyazlı kulübün alacaklarının ise 376 milyon 157 bin 524 lira olarak gerçekleştiği aktarıldı.
Rapor borç, kulüp derneği için 30 Eylül
, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ için de 30 Ağustos 2018 itibarıyla baz alındı.
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17 Kasım 2018 Cumartesi 12:39