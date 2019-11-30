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Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon lira olarak açıklandı

Beşiktaş'ın borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olduğu açıklandı.

30.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:28Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon lira olarak açıklandı
'ın borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olduğu açıklandı.
Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı 3. olağan toplantısında denetim kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.
Toplam borcun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olduğunu açıklayan Tuncel, bunun 598 milyon 972 bin 426 lirasının dernek ve derneğe bağlı şirketlere, 2 milyar 160 milyon 213 bin 451 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olduğunu belirtti.
Beşiktaş'ta 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurulda borç miktarı 2 milyar 423 milyon 706 bin lira olarak duyurulmuştu.

Vodafone Park, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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