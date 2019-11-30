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Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon TL

Beşiktaş'ın 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda okunan Denetim Kurulu raporuna görüne borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin TL olduğu açıklandı.

30.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:50Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon TL
'ın 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda okunan Denetim Kurulu raporuna görüne borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin TL olduğu açıklandı.
Beşiktaş'ta 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleşiyor. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel'in okuduğu rapora göre kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin TL olduğu belirtildi. Kulübün mevcut ve alacaklarının ise 285 milyon 674 bin TL olduğu açıklandı.
Borçların 598 milyon 972 bin 426 TL'sinin BJK Dernek ve Derneğe Bağlı Şirketlere ait olduğu, 2 milyar 160 milyon 213 bin TL'nin ise BJK Futbol Yatırım AŞ'nin olduğu ifade edildi.
(Güven Mert Ercan-Bora Akyol-Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Vodafone Park, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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