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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı.

30.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:47Beşiktaş'ın borcu açıklandı

'ın toplam borcu açıklandı. 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulunda yapılan açıklamada Denetim Kurulu raporuna göre siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğu belirtildi.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün konuşmasının ardından kürsüye çıkan Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpte dernek ve derneğe bağlı şirketlerin borcu 598 milyon 972 bin 426 TL olurken, Futbol A.Ş.'nin borcunun ise 2 milyar 160 milyon 213 bin 451 TL olduğu belirtildi.


- İstanbul

Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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