Beşiktaş'ın Brezilyalı Oyuncusu Adriano: Amatör Olarak Sevilla'yı Destekliyorum

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Eski takımı Sevilla hakkında konuşan Adriano, ''Sevilla şu an harika gidiyor. Bence bu sezon La Liga'yı kazanmak için savaşabilirler. Sonuna kadar Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid ile savaşmak çok zordur ancak Sevilla'nın bu sezon bunu yapabileceğini görüyorum.'' sözlerini kullandı.

"SEVİLLA'YA UZAKLARDAN DESTEK OLUYORUM"

Beşiktaş ile sözleşmesinin sezon sonu biteceğini hatırlatan Brezilyalı sol bek, ''2.5 yıldır Beşiktaş'tayım ve sözleşmemin bitmesine çok az bir zaman kaldı. Türkiye'den de amatör bir şekilde Sevilla'yı destekliyorum. O kulüpte çok güzel zamanlarım geçti. Şimdi uzaklardan destek oluyorum.'' dedi.

(Sporx)