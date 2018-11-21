Beşiktaş'ın Çin Planı

İki sezon önce başlattığı Çin 'e açılma projesiyle adından söz ettiren Beşiktaş Yönetimi, Uzakdoğu hedeflerini devam ettiriyor.

Ligi geçen sene üçüncü bile bitirmiş olsaydı takımı Çin'e götürmeyi planlayan fakat bu isteğini sıralama nedeniyle gerçekleştiremeyen siyah-beyazlı yönetim, bu hayaline bu yaz ulaşmaya çalışacak. Hemen hemen tüm masrafları Çinli firmalar tarafından karşılanacak olan bu projeyi, bu yaz hayata geçirmek isteyen yönetim, takımın ligde şampiyon olması, hatta ilk üçe girmesi halinde takımı Çin'e götürecek.

Belirli firmalarla temas halinde olan ve şimdiden çalışmalarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, kamp dışında yeni projeleri de gündemine alacak.