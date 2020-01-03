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Beşiktaş'ın devre arası kampı başladı

Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını yaptı.

03.01.2020 20:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:35
Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için 'ya gelen , ilk antrenmanını yaptı.
Siyah-beyazlıların, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki basına açık antrenmanı, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı fotoğraf çekiminin ardından, Abdullah Avcı, saha ortasında oyuncuları ile bir süre konuştu.
Beşiktaş'ın, kamptaki ilk antrenmanında sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Douglas koşu yaptı. Bu üç futbolcu idmanın ilk yarım saatlik bölümünün ardından salonda çalışmalarını sürdürdü.
Antrenmana sonradan katılan Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koştu.
Siyah-beyazlı takımda izinli olan futbolculardan Domagoj Vida'nın bu akşam, Loris Karius'un ise yarın kampa katılacağı belirtildi.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ da siyah-beyazlı takımın Antalya kampındaki ilk antrenmanını saha kenarından takip etti.
Abdullah Avcı'dan uyarılar
Koşu ve pas çalışması ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile sürdü. İdman, yarı sahada pasa dayalı minyatür kale çalışması ile sona erdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanı zaman zaman durdurarak, oyuncularını daha hızlı paslaşmaları ve kendilerine alan açmaları konusunda uyardı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Beşiktaş'ın devre arası kampı başladı

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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