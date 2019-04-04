04 Nisan 2019, 18:54
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Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Ahmet Dursun: Burak Yılmaz'ı Beğenmiyorum

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun Burak Yılmaz ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Dursun, "Burak Yılmaz'ın gol vuruşu özelliği yok. Burak'ı beğenmiyorum." dedi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, katıldığı bir Youtube programında Burak Yılmaz ile ilginç yorumlarda bulundu. Dursun, " Burak Yılmaz'ın gol vuruşu özelliği yok. Burak'ı beğenmiyorum." dedi.

Dursun, " Türkiye'de hiçbir santraforu beğenmiyorum. Cenk Tosun'da her şeyden biraz var. Mesela benim net özelliklerim çok fazlaydı. Burak Yılmaz'ın gol vuruşu özelliği yok. Burak Yılmaz'ı beğenmiyorum." diye konuştu.

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Ahmet Dursun, Beşiktaş, Burak Yılmaz, Spor



YORUMLAR (8)
BURAK BEY: türkiye de son vuruşu en iyi forvet burak be. yerle yabancı farketmez.
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HUZUR: Laf ola torba dola konuşacak yorum bulamamış oynamak isteyince takır takır atıyor
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HE HEE: Bu adam nasil futbolcu oldu anlamis degilim.....
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CMHR: Komik şeyler oluyor. AKP bitmişsiniz. Ama millet görüyor bir yönden çok iyi oluyor.
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AA SONUÇ: İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI EKREMMM İMAMOĞLU. OY 16ml.
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