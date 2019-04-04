Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Ahmet Dursun: Burak Yılmaz'ı Beğenmiyorum

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/besiktas/' title='Beşiktaş'>Beşiktaş</a>'ın eski futbolcusu <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ahmet-dursun/' title='Ahmet Dursun'>Ahmet Dursun</a>, katıldığı bir <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/youtube/' title='Youtube'>Youtube</a> programında <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/burak-yilmaz/' title='Burak Yılmaz'>Burak Yılmaz</a> ile ilginç yorumlarda bulundu. Dursun, ' <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/burak-yilmaz/' title='Burak Yılmaz'>Burak Yılmaz</a>'ın gol vuruşu özelliği yok. Burak'ı beğenmiyorum.' dedi. </p><p>Dursun, ' <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de hiçbir santraforu beğenmiyorum. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cenk-tosun/' title='Cenk Tosun'>Cenk Tosun</a>'da her şeyden biraz var. Mesela benim net özelliklerim çok fazlaydı. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/burak-yilmaz/' title='Burak Yılmaz'>Burak Yılmaz</a>'ın gol vuruşu özelliği yok. <a class='keyword' href='/burak-yilmaz/' title='Burak Yılmaz'>Burak Yılmaz</a>'ı beğenmiyorum.' diye konuştu.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/04/besiktas-in-eski-oyuncusu-ahmet-dursun-burak-11918042_9839_m.jpg' title='Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Ahmet Dursun: Burak Yılmaz'ı Beğenmiyorum'></figure></div><p><div itemscope itemtype='http://schema.org/WebPage' class='newsdetail-news'><a itemprop='relatedLink' title='West Ham United, Dorukhan Toközü Transfer Etmek İstiyor' href='/west-ham-united-dorukhan-tokoz-u-transfer-etmek-11917803-haberi/'><span class='align'><amp-img width='100' height='100' src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/04/west-ham-united-dorukhan-tokoz-u-transfer-etmek-11917803_4944_k.jpg' alt='West Ham United, Dorukhan Toközü Transfer Etmek İstiyor' ></amp-img></span><b>West Ham United, Dorukhan Toközü Transfer Etmek İstiyor</b></a></div></p><p><div itemscope itemtype='http://schema.org/WebPage' class='newsdetail-news'><a itemprop='relatedLink' title='Willem II, Beşiktaştan Kiraladığı Aras Özbilizin Sözleşmesini Feshetti!' href='/willem-ii-besiktas-tan-kiraladigi-aras-ozbiliz-11917550-haberi/'><span class='align'><amp-img width='100' height='100' src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/04/willem-ii-besiktas-tan-kiraladigi-aras-ozbiliz-11917550_4764_k.jpg' alt='Willem II, Beşiktaştan Kiraladığı Aras Özbilizin Sözleşmesini Feshetti!' ></amp-img></span><b>Willem II, Beşiktaştan Kiraladığı Aras Özbilizin Sözleşmesini Feshetti!</b></a></div></p>