Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Ahmet Dursun: Burak Yılmaz'ı Beğenmiyorum

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, katıldığı bir Youtube programında Burak Yılmaz ile ilginç yorumlarda bulundu. Dursun, " Burak Yılmaz'ın gol vuruşu özelliği yok. Burak'ı beğenmiyorum." dedi.

Dursun, " Türkiye'de hiçbir santraforu beğenmiyorum. Cenk Tosun'da her şeyden biraz var. Mesela benim net özelliklerim çok fazlaydı. Burak Yılmaz'ın gol vuruşu özelliği yok. Burak Yılmaz'ı beğenmiyorum." diye konuştu.