Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Filip Holosko: VAR'ı Sevmiyorum

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini Dorukhan ve Mustafa Pektemek kaydederken, Trabzonspor'un golleri Rodallega ve Nwakeame'den geldi.

"BEŞİKTAŞ ŞANSLI OLSA KAZANIRDI"

Maç sonunda TRT Spor'a konuşan Filip Holosko, "Güzel bir maç oldu. Beşiktaş inşallah şampiyon olur. Ben VAR'ı sevmiyorum. Dünya Kupasında başladı, Avrupa'da başka ülkede var mı bilmiyorum ama burada uygulanıyor. Beşiktaş biraz şanslı olsa bugün kazanırdı. Stat çok iyi, taraftar da her zaman olduğu gibi muhteşemdi." dedi.