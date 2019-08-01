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Beşiktaş'ın eski oyuncusundan olay yorum: G.Saray'ı nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Souleymane Youla, "Galatasaray'ı geçen sezon nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz. Demek ki hakemler hala değişmedi." dedi.

01.08.2019 21:00
Beşiktaş'ın eski oyuncusundan olay yorum: G.Saray'ı nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Souleymane Youla, kulüp dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Youla'nın sözleri:

"İstanbul'a geçen sene gittim. Bu vesile ile Vodafone Park'ı gördüm ilk defa. Çok güzel ve modern bir stat oldu. Ama İnönü Stadı'nda "Allah allah, allah allah Souleymane Youla" tezahüratı altında oynamış biri olarak taraflıyım! İşte tam da o deliliğin tam ortasında 300 Spartalı filmindeki gibi "This is İnönü!" (Burası İnönü) deyip adamın göğsüne tekmeyi basmadıysam iyidir.

"TÜRKİYE'DE OLSAYDIM BU İYİ OLMAZDI"

Her hafta sonu şaşmaz. O güzel dar siyah Beşiktaş formanın duvarında asılı olduğu çalışma odamda, internetten Beşiktaş sonuçlarına bakarım. Yorumları okurum ve gollerini izlerim. Galatasaray'ı geçen sezon nasıl şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz. Demek ki hakemler hala değişmedi. Ben Belçika'dan dayanamadım. Türkiye'de olsaydım bu iyi olmazdı."


Galatasaray, Beşiktaş, Youla, Spor

YORUMLAR (7)
ZAGO: Hadi oradan dingil.
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NİRVANA: Ga nin kaç sahte şampiyonluğu var bilmiyorum ama 4 tane hak ederek kazandıkları şampiyonluk var . 1970 lerin başında Brıan Birch ile 3 tane annelerinin ak sütü gibi hak edilmiş şampiyonlukları var . Bir de 2006 da PAF takım hocası ve Hakan Şükür ve Bülent Korkmaz ile kazandıkları bir şampiyonluk var . Diğer şampiyonluklarının hepsi bana göre emek hırsızlığı ve hak çalma . Fatih Terim sahte ve gösterişli bir kariyer yaparken bilmem kaç kişinin hakkı yendi , kariyeri bitti . Rasim Kara gibi . . .
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HIDDIBIK: hakemlerimiz de insan hata yapabilirler ;)
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XX: agzi olan konusuyor
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ADINIZI YAZIN: senin söylemene gerek yok butun turkiye biliyor ama kimse senin gibi agzini acip söylemiyor bakin iste sikecilri görun biz her seyi yapariz sizlerde öyle seyredin gibisine
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TÜRK: sizi 2 sezon üst üste şampiyon yapan hakemlerden bahsediyorsun demi youla. . .
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HAYDAR: Galatasaryın altında ezilmeye hep devam o zaman
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