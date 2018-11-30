Beşiktaş'ın Eski Teknik Direktörü Toshack, Beşiktaş-Galatasaray Derbilerini Unutamıyor

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı ünlü teknik direktör John Benjamin Toshack, Daily Mail Gazetesi'ne uzun bir röportaj verdi. Özellikle futbolculuk yıllarında Liverpool ile adı anılan ve 1997-99 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yapan Galli teknik adam, samimi açıklamalarda bulundu.

Hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyeri boyunca gördüğü en ateşli atmosferi Türkiye'de gördüğünü söyleyen Toshack, "Türkiye'de Beşiktaş'ta çalıştığım dönemlerde Galatasaray ile oynadığımız İstanbul derbisi en ateşli olanıydı. Fenerbahçe derbileri de öyleydi. Yine Fas'ta çalışırken Casablanca derbilerinde ilginç bir atmosfer oluyordu. Ama Galatasaray derbileri başka, öyle bir atmosfer başka yerde görmedim" diye konuştu.

"REAL MADRİD'İ ÇALIŞTIRMAK HARİKAYDI"

Futbol kariyerinde Liverpool'un farklı bir yerde olduğundan bahseden tecrübeli futbol adamı, " Real Madrid'i çalıştırmak harikaydı. Yine 10 seneye yakın İspanya'da Bask bölgesinde kaldım. Ancak Liverpool günlerim hayatımın en iyi günleriydi" dedi. Toshack, hayatında en iyi çalıştığı genç futbolcunun da Iker Casillas olduğunu söyledi.