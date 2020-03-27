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Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı

Evinde karantinada olan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, TikTok hesabı açtığını duyurdu. 41 yaşındaki şarkıcının ilk videosu, hayranlarından tam not aldı.

27.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:02

Jelena Karleusa, koronavirüs salgını nedeniyle eşi Dusko Tosic ve çocuklarıyla birlikte evden çıkmıyor. Kendini eve kapatan Karleusa, vaktinin büyük bölümünü sosyal medyada geçiriyor. Her gün bir fotoğraf paylaşan Sırp şarkıcı, son olarak TikTok hesabı açtığını duyurdu.

"GÜVENDE OLUN VE EVDE KALIN"

41 yaşındaki şarkıcının ilk videosu hayranlarından tam not aldı. "Tüm dünyadaki hayranlarıma küçük hediyem! Güvende olun ve evde kalın!" notuyla paylaşılan video Instagram'da yaklaşık 450 bin görüntülenme aldı. Nefes kesen dans videosu da TikTok'ta 1 günde 6 bin kişi tarafından beğenildi.

Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
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Beşiktaş’ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Etiketler: Jelena Karleusa, Dusko Tosiç, Spor

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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı

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Haberler ›› Spor ››Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı - Spor
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