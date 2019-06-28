28.06.2019 17:15
Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Akpınar'dan Abdullah Avcı'ya şok sözler!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Akpınar, "Abdullah Avcı'nın gelmesini içime sindiremiyorum. FETÖ'cü oyuncuları ve taraftarlarıyla, Türkiye Kupası Finali'nden sonra bizim taraftarlarımızı dövdü." dedi.

Bir dönem Beşiktaş 'ta yöneticilik yapan ve kongre üyesi olan Ahmet Akpınar , Radyospor'a konuştu. Akpınar, " Abdullah Avcı 'nın gelmesini içime sindiremiyorum. FETÖ'cü oyuncuları ve taraftarlarıyla, Türkiye Kupası finalinden sonra bizim taraftarlarımızı dövdü. Havaalanında '3-0 kazandık' açıklaması yapan birinin Beşiktaş teknik direktörü olmasını içime sindiremiyorum. Biz olmasak taraftarlarımızı çok kötü bir şekilde darp etmeye çalışıyorlardı." dedi.

"15 KİŞİ 1 TARAFTARI DÖVMEYE ÇALIŞTI"

Akpınar, "Abdullah Avcı'nın klasiğidir. Beşiktaş maçlarında oyuncuları hep yere yatarlar. Taraftarlar bundan dolayı tezahürat yapınca, 15 kişi 1 taraftarı dövmeye çalıştı. Demek ki başkan onu çok seviyor ki Bodrum 'da marşın sözlerini onun için değiştiriyor. Umarım mutlulukları daim olur." diye konuştu.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Akpınar'dan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
fetö , beşiktaş , akpınar , abdullah avcı , Spor

YORUMLAR(1)
BJKLİ:Vay arkadaş. Beşiktaşa kim gelse yok öyle yok böyle. Beşiktaşın başarını istemiyorlar. Daha maçlar başlamadan bu zibidiler başladı.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
18:09 Yaz Spor okulları açılıyor
18:06 1. Lig kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret
18:06 Trezeguet'in Hikayesi
18:05 Dennis Appiah FC Nantes Kadrosu ile Trenler
18:05 Hat-Trick Heroes: Bruce Dyer vs Leicester
18:05 Tüm Joshua Kimmich'in 2018-2019 Asistleri
17:52 Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası