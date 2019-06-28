Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Akpınar'dan Abdullah Avcı'ya şok sözler!

Bir dönem Beşiktaş 'ta yöneticilik yapan ve kongre üyesi olan Ahmet Akpınar , Radyospor'a konuştu. Akpınar, " Abdullah Avcı 'nın gelmesini içime sindiremiyorum. FETÖ'cü oyuncuları ve taraftarlarıyla, Türkiye Kupası finalinden sonra bizim taraftarlarımızı dövdü. Havaalanında '3-0 kazandık' açıklaması yapan birinin Beşiktaş teknik direktörü olmasını içime sindiremiyorum. Biz olmasak taraftarlarımızı çok kötü bir şekilde darp etmeye çalışıyorlardı." dedi.

"15 KİŞİ 1 TARAFTARI DÖVMEYE ÇALIŞTI"

Akpınar, "Abdullah Avcı'nın klasiğidir. Beşiktaş maçlarında oyuncuları hep yere yatarlar. Taraftarlar bundan dolayı tezahürat yapınca, 15 kişi 1 taraftarı dövmeye çalıştı. Demek ki başkan onu çok seviyor ki Bodrum 'da marşın sözlerini onun için değiştiriyor. Umarım mutlulukları daim olur." diye konuştu.