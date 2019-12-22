Beşiktaş'ın Kadıköy'deki galibiyet hasreti 20 maça çıktı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların Ülker Stadı'ndaki kazanma hasreti de 20 maça yükseldi. Son olarak Rıza Çalımbay'ın teknik direktör olduğu dönemde, 17 Nisan 2005 tarihinde Kadıköy'de 4-3 kazanan Beşiktaş, o tarihten bu yana çıktığı 20 maçta da galibiyet alamadı.

SON GALİBİYET 2004-2005'TE GELDİ

Rakibi karşısında ilk yarıda Kruse ve Ozan Tufan'ın attığı gollerle 2-0 geriye düşen ve ilk yarının uzatma dakikalarında Atiba'yla farkı 1'e indiren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Vedat'ın golüne engel olamayınca maçı 3-1 kaybetti. Son galibiyetini aldığı 2004-2005 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile deplasmanda 20 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda 12. yenilgisini alırken, 8 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.