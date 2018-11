Beşiktaş'ın Gençleri Parlıyor

25 Kasım 2018 Pazar 11:42



Güven Yalçın'ın yükselişiOrta sahada aranan kan 'Dorukhan'Ljajic'den beklenen patlamaGörev adamı Fatih AksoyAli DANAŞ/ İSTANBUL,Son iki maçını kaybederek 7'nci sıraya kadar gerileyen Beşiktaş , Süper Lig'in 13'üncü haftasında MKE Ankaragücü 'nü 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek büyük moral kazandı ve 5'inci sıraya yükseldi.Pepe, Babel , Adriano, Gökhan Töre , Lens ve Roco'nun sakatlık, Tolgay Arslan'ın ise kadro dışı olması sebebiyle Kayseri 'ye 7 eksikle giden siyah-beyazlılar, ısınma esnasında da Gary Medel , karşılaşmanın 40'ıncı dakikasından sonra ise Gökhan Gönül 'ün sakatlanmasıyla Ankaragücü'nü tam 9 eksikle yenmiş oldu. Bu oyunculardan Pepe, Babel, Adriano, Lens, Medel ve Gökhan Gönül'ün doğrudan ilk 11 oyuncusu, Gökhan Töre, Roco ve Tolgay Arslan'ın da oyuncu değişikliklerinde ilk tercihler olduğu düşünüldüğünde Beşiktaş'ın aldığı galibiyetin önemi daha net anlaşılıyor. 4-1'lik skorun genç oyuncular Güven Yalçın, Dorukhan Toköz , Fatih Aksoy ve oyun liderliğine soyunan Adem Ljajic 'in müthiş performanslarıyla gelmesi de başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere yönetim ve taraftarları fazlasıyla mutlu etti.GÜVEN YALÇIN'IN YÜKSELİŞİ Cenk Tosun 'un geçen sezonun devre arasında Everton 'a satılmasından sonra neredeyse 1 yıldır Beşiktaş'ın ilk problemi haline gelen santrfor sorununa aranan ilaç Güven Yalçın olacak gibi.Sezona Negredo , Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek 'in arkasında başlayan 19 yaşındaki golcü oyuncunun şansı, Negredo'nun Al Nasr'a transfer olmasıyla biraz olsun artmaya başlamıştı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş önce Cyle Larin, sonrasında Vagner Love tercihlerinde ısrar edince zaman zaman kadroya dahi giremeyen Güven, ligin 10'uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçıyla düzenli olarak kadroya girmeye ve süre almaya başladı. Beşiktaş'ın kötü oyunu ve puan kayıpları, santrforların yetersizliği ekseninde fazlasıyla tartışılınca denenmeyen tek golcü olan Güven Yalçın, Demir Grup Sivasspor maçında beklediği şansı buldu. Beşiktaş'ın, Sivasspor maçını 2-1 kaybetmesine rağmen tek golü Güven'den geldi ve genç golcü maç sonunda alkışlanan birkaç isimden bir oldu. Ankaragücü maçı ise Güven Yalçın için bir kez daha yeteneğini gösterme fırsatının olduğu maçtı ve Güven, attığı gol ile 1'inci santrfor olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğinin sinyalini verdi. Güven'in gol vuruşundaki ustalığı ise maça dair en çok konuşulan anlardan biriydi.ORTA SAHADA ARANAN KAN DORUKHANAnkaragücü maçında dikkat çeken bir diğer genç oyuncu Dorukhan Toköz'dü. Dorukhan, sürpriz bir şekilde ilk kez 11'de oynadığı Genk deplasmanında da göz doldurmuştu. Ama Şenol Güneş üst seviyede fazla maç oynamayı kaldıramayacağı sebebiyle Dorukhan'ı Medipol Başakşehir maçında değerlendirmemiş, Sivasspor maçında da 32 dakika şans vermişti. Hem 6 hem de 8 numarada oynayabilen, aynı zamanda sağ bek mevkiinde de görev yapabilen Dorukhan, Tolgay Arslan'ın kadro dışı, Oğuzhan'ın formsuz olduğu dönemde adeta ışıl ışıl parlayan bir genç yetenek olarak ortaya çıktı. Güven Yalçın ve Dorukhan sahaya yansıttıkları özgüven ile Beşiktaş'ın geleceğinde önemli roller üstlenmeye aday olduklarını net bir şekilde gösteriyor.LJAJIC'DEN BEKLENEN PATLAMABeşiktaş'a 1 milyon 250 bin Euro kiralama ve 6.5 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli ile Torino 'dan gelen Adem Ljajic, beklenen patlamayı Ankaragücü maçında yaptı.Transferin son gününde alındığı için 5'inci haftada oynamaya başlayan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, görev aldığı 6 maçta gol ve asistle tanışamamıştı. Performansı eleştiri konusu olmaya başlayan, ancak duran topları kullanmadığı için bu eleştirileri bir nebze bertaraf eden Ljajic, Ankaragücü maçında adeta şov yaptı. Bir topu direkten dönen Ljajic attığı gol ve Güven Yalçın'a yaptığı asist ile maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milli maçlarda Karadağ ve Litvanya 'ya da iki gol atan Ljajic, formunu Ankaragücü karşısında da sürdürdü ve oynadığı son üç maçta üç gol birden attı. Dün akşam frikikleri de kullanan Sırp yıldızın attığı ilk frikik üst direkten dönmüştü.GÖREV ADAMI FATİH AKSOYUzun yıllardır altyapıdan Necip Uysal haricinde A takıma oyuncu çıkartamayan Beşiktaş'ın bu kaderi Fatih Aksoy ile değiştirebilir. 3 sezondur A takım kadrosunda yer alan Fatih, Türkiye Kupası maçlarında dikkat çekti. Bu sezon B36 Torshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda iki maçta da forma giyen Fatih, Pepe, Vida, Roco, Medel gibi isimlerin arkasında forma şansı bulmakta zorlansa da görev aldığı maçlarda performansı ile her zaman oynamaya hazır olduğunu gösteriyor.