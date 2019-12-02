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Beşiktaş'ın gol anonsu, engellere takılmayan Buket Durmuş'tan

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasının 20. dakikasında siyah-beyazlı ekip Atiba'yla öne geçerken, golün anonsu engellere takılmayan Buket Durmuş'tan geldi.

02.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:15Beşiktaş'ın gol anonsu, engellere takılmayan Buket Durmuş'tan

Taraftarı önünde 'u konuk eden , karşılaşmanın 20. dakikasında Atiba Hutchinson'ın ayağından bulduğu golle öne geçerken, golün anonsu engellere takılmayan Buket Durmuş'tan geldi. 35 yıl sonra protezle yürümeye başlayan ve siyah-beyazlı ekibin karşılaşmasını izlemek için Beşiktaş Park'a gelen Buket Durmuş, Atiba'nın golünün de anonsunu yaptı.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Doğuştan yürüme engeli olan ve ekim ayında protezlerini ilk kez deneyerek bunu sosyal medyadan paylaşan Buket Durmuş, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Buket'in paylaşımına sessiz kalmayan Beşiktaş, genç taraftarını Dolmabahçe'deki ağaçlı yoldan yürüyerek Kayserispor maçına gelmeye davet etti. Mücadeleyi Beşiktaş'ın davetlisi olarak takip eden ve Atiba'nın attığı golün de anonsunu yapan Buket Durmuş, siyah-beyazlı tribünlerden de büyük alkış aldı.


Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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