12.06.2019 10:27
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Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'a sürpriz talip!

Hem Beşiktaş hem de milli takım ile iyi bir performans ortaya koyan golcü oyuncu Burak Yılmaz'a Serie A'dan talip çıktı. Lecce, yıldız ismi transfer listesine aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de transfer döneminin açılmasıyla kulüpler gaza bastı. Siyah beyazlıların golcüsü Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan medyasındaki haberlere göre Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer listesine aldı.

SÖZLEŞMESİ 2021 YILINDA BİTİYOR

33 yaşındaki milli golcü, geçtiğimiz sezon Kara Kartal'da 15 karşılaşmada 11 gol, 2 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona eriyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'a sürpriz talip!

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YORUMLAR (8)
ALİİİİ: ilk 30 dakikadan sonra kenara alınması gereken oyuncuydu güneş hoca nasıl tahamül etti anlayamıyorum resmen 12 ye 10 kişi oynadık bütün topları rakibe attı futbol hayatında böyle rezil bir maç oynamamıştır bence
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HAKTAN: Verin gitsin
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#YORUMCU: Aynı oyuncudan mı bahsediyoruz acaba ? Topu devamlı ayağına bekleyen, mücadele etmeyen, devamlı top kaybı olan ve yerleri devamlı süpüren mı iyi oyuncu ? Maçın ? yerde adam. Güldürmeyin bizi
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FUTBOLCU MU ?: saçmalamayın ya . bu adamın neresi iyi oyuncu. . rezil di izlanda maçında. sıfır . . . forvette buna kaldıysak yandık . .
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