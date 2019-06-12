Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'a sürpriz talip!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de transfer döneminin açılmasıyla kulüpler gaza bastı. Siyah beyazlıların golcüsü Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı.
İtalyan medyasındaki haberlere göre Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer listesine aldı.
SÖZLEŞMESİ 2021 YILINDA BİTİYOR
33 yaşındaki milli golcü, geçtiğimiz sezon Kara Kartal'da 15 karşılaşmada 11 gol, 2 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona eriyor.
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