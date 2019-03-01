01 Mart 2019, 17:51
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Beşiktaş'ın Gündeminde Yer Alan Mircea Lucescu: Şu Anda Her Şey Olabilir

Adı Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu, siyah-beyazlı takıma açık kapı bıraktı. Lucescu, "Şu anda her şey olabilir. Sezon sonunda belki bir kulüp takımının başına geçerim, belki de emekli olurum." dedi.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olmasının resmen açıklanmasının ardından gündeme gelen Mircea Lucescu'dan cevap geldi.

"HER ŞEY OLABİLİR"

A Milli Takımımızın başındaki görevinden ayrılan Mircea Lucescu, Beşiktaş'ta göreve başlayacağı yönündeki iddialar üzerine konuştu ve, "Şu anda her şey olabilir. Sezon sonunda belki bir kulüp takımının başına geçerim. Belki de emekli olurum. Şu anda hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyorum" dedi.

100. YIL ŞAMPİYONLUĞUNDA TAKIMIN BAŞINDAYDI

Mircea Lucescu, 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ın başında 37 maça çıkmış ve 100. yılda şampiyonluğu getiren isim olmuştu.

(Sporx)

Beşiktaş, Mircea Lucescu, Spor


YORUMLAR (6)
YAŞ 70 İŞ BİTMİŞ ŞENOLU GÖNDER AFERİM: beşiktaş bunla anlaşırsa ölüsü gider artık ülkesine, ,
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TLKDGN: ŞAKA OLSUN NE OLUR
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MEHMET 9142: YILMAZ VURALI GETİR DAHA İYİ
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BEŞİKTAŞŞ: sakınnnnn
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ATALAY: Ormancı böyle bir şey yapamazsın, yapmamalısın. Sende tüpçü gibi yapma.
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