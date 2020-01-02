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Beşiktaş'ın gündemindeki Pedro'ya Brezilya'dan teklif var

Fiorentina'da bu sezon yeterli forma şansı bulamayan Pedro'ya, ülkesi Brezilya'dan teklif var. Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Pedro'yu Flamengo ve Gremio kadrosuna katmak istiyor.

02.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:49 Beşiktaş'ın gündemindeki Pedro'ya Brezilya'dan teklif var

'ın transfer gündeminde yer alan 'nın Brezilyalı golcü Pedro'dan siyah-beyazlılara kötü geldi.

Globo Esporte'de yer alan habere göre Brezilya ekipleri Flamengo ve Gremio'nun Pedro'yu kadrosuna katmak istediği ve transfer için yarışa girdikleri belirtildi. Flamengo'nun, tıpkı Inter'le Gabriel Barbosa için yaptıkları anlaşma gibi Pedro'yu da 1 yıllığına kiralamak istediği kaydedildi.

KİRALIK GÖNDERMEK İSTEMİYORLAR

Fiorentina'nın ise Pedro'yu kiralık olarak göndermeye yanaşmadığı ve yaz transfer döneminde 11 milyon euroya bonservisini aldıkları Brezilyalı forvetten para kazanmak istedikleri ifade edildi.

Avrupa'dan Beşiktaş'ın yanı sıra Braga ve Benfica'nın da ilgilendiği 22 yaşındaki Pedro, bu sezon Fiorentina formasıyla sadece 6 maçta 191 dakika süre aldı ve 1 gol kaydedebildi.


Pedro Rodriguez Ledesma, Fiorentina, Brezilya, Beşiktaş, Spor

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