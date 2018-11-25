Beşiktaş'ın Hollandalı Yıldızı Ryan Babel'den Taraftara: Çok Konuşuyorsun, Sus

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Babel Twitter'da bir taraftarla tartışmaya girdi. Siyah-Beyazlı futbolcuya bir taraftar sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bir taraftarın, "Oğuzhan, Tolgay, Babel ve tripleri gitti en azından formanın değerini bilen genç Güven, Dorukhan geldi durum bu. "Babel, Oğuzhan Tolgay triplerinizi bırakıp geliyorsanız gelin işinizi yapın" yorumuna Babel, "Twitter sayfasının arkasına saklanıp çok fazla konuştuğunu düşünüyorum." yazdı. Taraftar, Babel'in bu cevabına "Yazık..." yorumunda bulundu. Babel'in son sözleri ise "Yazık yok, sadece sus..." oldu.