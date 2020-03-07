Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson

37 yaşında ama 25 yaşındaymış gibi oynuyor

Hücum istatistiklerinde zirveyi gördü

Kart görme konusunda da hassas

Ali DANAŞ -

MKE Ankaragücü maçını 87 topla buluşmada yüzde 95 isabetli pas, 11 ikili mücadele kazanma ve bir penaltı yaptırmayla tamamlayan Atiba Hutchinson, 37 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaymışçasına oynuyor ve futbolunun baharını yaşıyor.

Slaven Biliç ve Şenol Güneş dönemlerinde 6 numarada oynayan ve öncelikli görevi defansa yardım etmek olan Atiba, Elneny ile beraber oynayınca daha hücumcu bir kimliğe büründü. Sezonun ilk yarısında Elneny ile oynamaya başladıklarında 'iki altı numara ile oynanmaz' eleştirilerini, ataklara verdiği katkı ile tersine çeviren Atiba, böylece hücumcu kimliğini de ortaya çıkarma fırsatı yakaladı.

Bu sezon 22 maçta 4 gol 5 asiste yapan Kanadalı futbolcu, şimdiden Beşiktaş 'taki 7 sezonun en yüksek hücum grafiğine ulaştı. İlk yarının son maçı olan Gençlerbirliği maçında 1 gol 3 asist yaparak adeta tek başına maçı alan Atiba, Çaykur Rizespor maçındaki asisti ve dün akşamki maçta yaptırdığı penaltıyla da doğrudan 9 puana katkı sağlamış oldu. Yaşının 37 olmasına aldırış etmeden temposunu koruyan, hatta daha da artıran Atiba Hutchinson, taraftarların da en çok sevdiği futbolcu konumunda.

Beşiktaş ile Süper Lig'de toplam 196 maça çıkan Atiba'nın bu maçlarda 16 golü ve 20 asisti bulunuyor.

İşte Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş ile Süper Lig kariyeri:

2019-2020: 22 maç 4 gol 5 asist (sezonun bitmesine 9 maç daha var)

2018-2019: 27 maç 4 gol 2 asist

2017-2018: 25 maç 2 gol 2 asist

2016-2017: 28 maç 1 gol 4 asist

2015-2016: 34 maç 2 gol 2 asist

2014-2015: 30 maç 2 gol 3 asist

2013-2014: 30 maç 1 gol 2 asist

KART GÖRME KONUSUNDA DA HASSAS

İhtiyar delikanlının Beşiktaş kariyerinde ise Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 245 maçı bulunuyor. Atiba 7 sezonda Beşiktaş ile çıktığı 245 resmi karşılaşmada 17 gol 22 asistlik performansa sahip.

Orta sahada ilk 6 sezonda defansif ağırlıklı oynamasına rağmen kart görme konusunda da hassas olan Atiba'nın, 7 sezonda sadece 14 sarı kartı ve 2 tane de sarıdan kırmızı kartı bulunuyor. Kanadalı futbolcu 2 sezonu ise ligde hiç kart görmeden tamamlamayı başardı.

Beşiktaş'ın yeni yönetimi de Atiba'nın saygı duyulacak bu performansını 1 sezon daha göstermesini istiyor ve sözleşmesini uzatmayı düşünüyor.